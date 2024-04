Davi confirma favoritismo e é campeão do BBB 24

Como esperado, Davi Brito confirmou o seu favoritismo e foi eleito pelo público, com 60,52% dos votos, o novo campeão do BBB 24. Nascido e criado no bairro de Cajazeiras, em Salvador, o motorista de aplicativo superou 25 adversários, entre eles, Matteus e Isabelle, que ficaram com o segundo e terceiro lugares do pódio, respectivamente. Além do título, o baiano leva para casa o prêmio de R$ 3 milhões e dois carros.

Davi se tornou o primeiro homem negro campeão do BBB!

Todos os participantes da edição estavam presentes, inclusive a desistente Vanessa Lopes, e a expulsa Wanessa Camargo. Como de costume, os finalistas puderam assistir a todos os VTs com recordações da temporada. Um em específico causou climão, a cena do beijo de Matteus e Isabelle com Deniziane na plateia sem esboçar reação.

O VT com a retrospectiva de Davi também ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Assista! Sem palavras pro VT do Davi… Campeão.

pic.twitter.com/rtFb0tZjOm

Davi na final do BBB24

Davi na final do BBB24 Reprodução

Davi Brito

Davi Brito era o favorito ao prêmio Reprodução/X

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24 Reprodução

Torcida do Davi em Cajazeiras BBB24

Torcida do Davi, do BBB24, em Cajazeiras Reprodução

Trajetória de Davi Ao lado da cunhã-poranga do boi Garantido, Davi entrou no reality show pela escolha do público. O que fez com que os dois estreitassem um laço de amizade instantaneamente. O embate do brother com Rodriguinho e Nizan, fez com que o baiano passasse a ser excluído pelos demais confinados na casa.

Vítima de falas e atitudes consideradas racistas por parte de Wanessa, Yamins Brunet e Fernanda Bande, Davi foi isolado por todos (com exceção de Isabelle) até quase a metade do jogo. Os maus-tratos fizeram com que o baiano pensasse em desistir do sonho, mas foi impedido pela única amiga.

Um a um os oponentes de Davi foram deixando a competição e ele conseguiu unir forças ao grupo Fadas. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus exterminaram todos os participantes do chamado grupo Gnomos.

Polêmicas Mas Davi não foi unanimidade no BBB. Algumas falas do participante repercutiram mal fora do reality e o brother chegou a ser acusado de homofobia e machismo. Outra situação que o levou a perder apoiadores foi a exigência de expulsão de Wanessa, exibida na edição. Mas nenhuma das falas problemáticas foi capaz de abalar a sua vitória.