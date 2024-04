Davi desabafa após vitória no BBB 24 e diz que vai dar um tempo da web

Davi Brito foi campeão do BBB 24, mas revelou que não está tendo um pós-reality tranquilo. Isso porque o baiano comentou que não estava conseguindo descansar. Além de declarar que vai tirar um tempinho para si, ele aproveitou para agradecer o apoio que vem recebendo nas redes.

“Com a força, conseguimos recuperar o meu Instagram. Ainda não conseguimos recuperar o Instagram de minha irmã e nem de minha mãe, mas estamos aqui na tentativa de efetuar e concluir essa missão”, disse ele, comentando sobre os ataques que sofreu na plataforma.

Davi Brito, BBB24

Médico se incomoda e solta o verbo por chamarem Davi Brito de “doutor” Instagram/Reprodução

Davi feliz na final do BBB24

Davi

Davi na final do BBB24

Davi, campeão do BBB24 Reprodução

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24

Matteus, Davi e Isabelle na final do BBB24 Reprodução

Davi Brito

Davi Brito era o favorito ao prêmio Reprodução/X

Ele aproveitou para mandar uma mensagem aos seus fãs. “Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que são os meus fãs, as pessoas que torceram por mim quando estava lá no Big Brother. As pessoas que lutaram e batalharam comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vão me desculpando o que está acontecendo”, descreveu.

Apesar da situação, ele explicou que está se dedicando para atender seus fãs. “Não é culpa minha, mas eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho dado meu máximo para transparecer e ser a pessoa que sempre fui. Uma pessoa humilde, gente fina, uma pessoa do bem, que gosta de fazer o bem sem olhar a quem”, declarou.

“O pós-Big Brother para mim não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Ainda não consegui ter o descanso que quis e quero ter, descansar mesmo”, completou.

Por fim, ele revelou que vai aproveitar para se distanciar um pouco da vida agitada pós-BBB. “Estou passando aqui para falar para vocês que vou dar um tempinho. Vou falar com vocês sempre, mas vou dar um tempinho. Vou dar uma aquietada nos animos um pouco, mas não vou deixar de falar com vocês”.