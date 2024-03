Vídeo: ex de Lucas, Camila Moura desabafa após internação às pressas

Infecção urinária causada por desidratação e desnutrição. Esse foi o problema de saúde que levou Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, ao hospital. A professora usou os stories do Instagram, na noite de quarta-feira (6/3), para contar os detalhes da ida ao hospital e desabafou sobre a falta de cuidados que teve, que acabou acarretando a internação.

“Passando aqui só para avisar que está tudo bem. Fui internada de manhã e cheguei em casa à tardinha. Vou explicar rapidamente o que aconteceu comigo: eu tive uma crise de infecção urinária, provocada por desnutrição, eu tô comendo pouco, e desidratação”, começou ela.

Em seguida, Camila relatou como tudo aconteceu: “Acordei de manhã, não consegui urinar e a bexiga foi doendo. E aí, graças a Deus, aqui perto da casa da minha amiga que eu tô ficando, tem um hospital. Um hospital público, deixar claro aqui, viva o SUS. Um atendimento excelente, fui muito bem atendida do momento que eu cheguei até o momento que eu saí”, afirmou, antes de completar:

“Mas eu senti muita dor, foi complicado. Não lembro de muita coisa porque eu desmaiei. Tenho só flashes da cadeira de rodas se mexendo. Precisaram colocar fralda em mim, fiquei um tempão no soro e no remédio. Vou ter que tomar antibiótico por alguns dias para resolver, tomar água, isotônico, aquelas bebidas tipo água de coco, e comer. Me cuidar”, declarou.

Logo depois, ela se dirigiu aos seguidores e aconselhou: “Desculpa o susto, de verdade. Está sendo difícil demais. Mas prometo me cuidar melhor. Por favor, bebam água, não façam que nem eu. Se cuidem”.

E finalizou: “Brincadeiras à parte, queria agradecer todo mundo lá do hospital que me tratou superbem, dos flashes que eu lembro. Queria agradecer todas as mensagens positivas, as orações, a preocupação de vocês, o afeto. E é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite, tô bem melhor. Amanhã é outro dia”.

A notícia da internação Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda foi hospitalizada na quarta-feira (6/3). A moça, que vem repercutindo após declarar que vai se separar do capoeirista, depois dele flertar e se declarar para Giovanna Pitel no BBB24, revelou que precisou buscar ajuda médica ao ter uma crise forte de dor e outros sintomas por conta dos últimos acontecimentos.

“Pessoal, muitas pessoas estão ligando e mandando mensagem, para saber se a Camila realmente está internada, no momento, a Camila está hospitalizada, desde as 8 da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas, e no momento está sendo monitorada, examinada e medicada”, dizia um texto publicado no Instagram.

No comunicado, ainda foi informado que Camila está sobrecarregada mentalmente e aproveitaram para agradecer o apoio prestado à ela, que já conta com mais de 1,5 milhão de seguidores. “Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados, logo, logo está de volta! Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho”, concluíram.