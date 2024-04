Davi foi orientado por advogado a dizer que não é casado, diz site

Reprodução

1 de 1 Davi e a esposa, Mani Rêgo – Foto: ReproduçãoApós sair do BBB 24, o campeão Davi passou a chamar Mani Rêgo de namorada. Vale destacar que, dentro do programa, o baiano se referia à companheira como esposa e ao filho dela como enteado. Segundo o F5, o advogado que representa a mãe e a irmã do ganhador orientou-as a dizer que ele e Mani não são casados. A orientação foi repassada ao novo milionário pelas familiares.

O advogado também afirmou ao site que Davi e Mani ainda estão juntos. Neste sábado (20/4), durante sua participação no É de Casa, o baiano também afastou os rumores de que teria terminado com a namorada.

“Continuo sim [casado]. Parem de falar que eu não continuo com a minha nega. É minha nega. Venha, minha filha. Venha cozinhar [no programa de TV]. Venha pegar o seu calabreso. Está um bafafá danado”, começou Davi.

O campeão do BBB ainda atribuiu todo o clima gerado em torno da suposta separação a toda correria que está vivendo após o reality.

