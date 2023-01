Na estreia do BBB23, Globo quebra protocolo e exibe imagens do SBT

Com dois talentos que surgiram na emissora de Silvio Santos no elenco, o BBB23 estreou nessa segunda-feira (16/2) 17/01/2023 8:55, atualizado 17/01/2023 8:55

Após muita espera, o BBB23 estreou na programação da Globo nessa segunda-feira (16/1). Mais uma vez, a edição misturou famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil.

Dentre as celebridades do Camarote estão Gabriel Santana, o eterno Mosca, de Chiquititas, do SBT, e a cantora Aline Wirley, uma das musas do grupo Rouge, formado em um programa musical também da emissora de Silvio Santos.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

