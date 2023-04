Ex de Thiago Nigro desativa perfis após indireta para ele e Maíra

Camila Ferreira, ex-mulher de Thiago Nigro, desativou os perfis no Instagram e no Twitter após o anúncio do noivado do Primo Rico, como ele é conhecido, com Maíra Cardi. Antes de sair das redes sociais, a influenciadora digital mandou uma indireta para o casal.

“Belo casal formam The e Mônio”, escreveu no Twitter. Nigro e Camila anunciaram a separação em 31 de janeiro deste ano, após 12 anos juntos. Na época, ele publicou um texto elogiando a ex-companheira.

“Essa mulher merece ser honrada por todos ao seu redor. Ela veio de baixo. Chegou onde chegou. Na força do braço e do trabalho duro. Obrigado por tanto. Você é especial”, dizia um trecho.

Mas a vida de solteira de Thiago Nigro não durou muito. Ele assumiu o namoro com Maíra Cardi apenas um mês após a separação pública, em 1º de março, e pediu a ex-BBB em casamento nesse sábado (22/4).