Irmão desabafa após Amanda apresentar sinais de transtorno no BBB23

Lucas Meirelles, irmão de Amanda Meirelles, do BBB23, demonstrou preocupação os sintomas de tricotilomania apresentados pela sister no reality show global. Ele acredita que a sister tenha passado a arrancar o cabelo por causa do estresse.

“Que eu saiba ela não teve diagnóstico, não. Mas desconfiamos. No BBB fica mais acentuado. Aqui em casa mesmo ela nunca apresentou dessa forma. É pico de estresse e ansiedade no programa”, disse ele para o jornal O Globo.

Apesar da preocupação, o familiar acredita que Amanda está recebendo o apoio que precisa de suas aliadas. “Ficamos preocupados com qualquer coisa que acontece com Amanda no “BBB”, principalmente com esses momentos que atacam a ansiedade. Ficamos gratos quando a Aline ou qualquer outra das meninas chama atenção dela, dão a mão a ela”.

