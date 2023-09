De jornalista à rainha espanhola: conheça a ousada história de Letizia

Quando se fala a palavra rainha, imagina-se a saudosa Elizabeth II, figura idosa, de cabelos branquinhos, cara de brava que, às vezes, dava um sorriso largo.

Em outro país europeu, há uma soberana que não é tão famosa quanto a majestade britânica, mas por onde passa, chama atenção pela beleza, estilo, elegância e postura impecáveis: Letizia, da Espanha.

Com 51 anos, completados em 15/9, Letizia não nasceu em uma família nobre, mas sim de classe média. De origem da cidade espanhola de Oteiza, a rainha é filha do jornalista Jesús Ortiz Álvarez e da enfermeira María de la Paloma Rocasolano Rodríguez. Inspirada pelo pai, seguiu a mesma profissão que ele, tendo se formado na Universidad Complutense de Madrid.

Letizia engatou um mestrado logo após o término da graduação e conquistou o título de mestre pelo Instituto de Estudos de Jornalismo Audiovisual. Durante a carreira, esteve em veículos de comunicação importantes, a exemplo da agência de notícias Bloomberg e da emissora CNN. Antes de virar rainha, a jornalista cobriu os atentados de 11 de setembro e a guerra do Iraque.

A espanhola atuou como jornalista antes de se tornar integrante da realeza Letizia passou pela CNN e Bloomberg Aos 25 anos, Letizia se casou pela primeira vez, no caso, com o escritor Alonso Guerrero Pérez. O enlace ocorreu em 7 de agosto de 1998 e, um ano depois, veio o divórcio.

Passados quatro anos, a espanhola conheceu o então herdeiro do trono, o príncipe Felipe das Astúrias, filho do rei Juan Carlos e da rainha Sofia. De acordo com a revista Tatler, a “operação cupido” foi realizada em um jantar oferecido por amigos em comum.

Anúncio de noivado do casal Letizia ao lado do noivo, Felipe, e dos sogros, a rainha Sofia e do rei Juan Carlos I O romance ficou sério em 2003, entretanto, só foi descoberto pela imprensa no ano seguinte. Em um estalar de dedos, o namoro virou noivado e o casamento, descrito pela mídia como “conto de fadas”, foi marcado. Em 22 de maio de 2004, cerca de 1,2 mil convidados compareceram ao majestoso enlace na Catedral de Almudena, em Madri. Integrantes da realeza de outros países presenciaram a troca de alianças.

“Foi um dia feliz e glamouroso que parecia um conto de fadas e ganhou as manchetes em todo o mundo devido ao status da futura rainha como uma ‘plebeia’ e à sua carreira anterior no jornalismo, da qual ela foi forçada a abandonar para deveres reais”, escreveu a Tatler em artigo sobre o casamento de Letizia e Felipe. Primogênita do casal, a princesa Leonor nasceu em outubro de 2005.

O casamento real de Letizia e Felipe em 2004 A apresentação da princesa Leonor aos súditos espanhóis Detentora do status de princesa das Astúrias, Leonor será a sucessora o pai no comando da monarquia espanhola. Em 2007, Felipe e Letizia deram às boas-vindas à segunda filha, a infanta Sofia. Uma década depois do enlace, a ex-jornalista viu a vida mudar do dia para a noite ao se tornar a rainha da Espanha.

Juan Carlos I, sogro dela, renunciou ao posto de monarca espanhol e Felipe se tornou o rei. Ele ascendeu ao cargo de líder do trono em junho de 2014. Com o marido no papel de soberano, Letizia ganhou automaticamente o título de rainha. Segundo a revista Tatler, a mãe de Leonor e Sofia é uma das “integrantes da realeza mais glamourosas do mundo”. Para esbanjar beleza, ela segue uma rotina pesada de treinos e uma dieta antienvelhecimento.

Anúncio da chegada da infanta Sofia, segunda filha de Letizia Clique de Letizia em 2017 Princesa Leonor, rei Felipe, rainha Letizia e infanta Sofia