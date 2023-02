De Paris Hilton a U2: os artistas internacionais que tocaram no Carnaval de Salvador

Se a Bahia é o mundo, o Carnaval de Salvador obrigatoriamente segue a mesma vocação internacional. Além de exportar artistas, trios elétricos e abadás, a maior festa de rua do planeta ocasionalmente realiza o movimento contrário e importa estrelas globais para se apresentar – e, obviamente, curtir – em terras soteropolitanas.

Neste ano, nenhum gringo que distribuiria mais de 10 autógrafos na Avenida Sete confirmou presença por cá. Entretanto, em edições anteriores, nomes como Bono Vox, Wil.I.am, Psy e até Paris Hilton deram as caras por cá. Relembre a passagem desses famosos.

U2

Em 2006, o U2 encerrou uma série de shows pelo Brasil justamente em fevereiro. Aproveitando a estadia em terras tupiniquins justamente no mês da folia, os integrantes da banda irlandesa, incluindo o vocalista Bono Vox, deram uma passada em Salvador para visitar o amigo Gilberto Gil e curtir a festa momesca no Expresso 2222.

Lá, assistiram o trio de Ivete Sangalo passar e Bono improvisou uma versão de ‘No Woman, No Cry’ citando “a linda cidade de Salvador”. Ele também recitou Vertigo, um dos grandes sucessos da banda. Assista:

Fatboy Slim

Um dos DJs mais famosos da primeira década do século XXI, Fatboy Slim foi atração em 2006, 07 e 08. Numa época em que os artistas praticamente monopolizavam os trios, o britânico puxou trios tocando apenas músicas eletrônicas.

Ele puxou o povo no extinto bloco Skol, com direito a trio em formato de latinha da cerveja, que era a mais popular no país naquela época.

David Guetta

Ainda no rol da música eletrônica, o francês David Guetta participou da festa em 2011, quando foi atração tanto em bloco quanto em camarote. Anos depois, o DJ voltou a Salvador para realizar shows convencionais.

Psy

Antes do Kpop virar febre global, o primeiro artista sul-coreano a fazer sucesso internacional por causa da internet, Psy, veio ao Carnaval de Salvador em 2013. Convidado de Claudia Leitte, o cantor subiu no trio e botou o Barra-Ondina para dançar Gangnam Style.

O artista chegou a rotular a folia baiana como “a festa mais louca do planeta”. Não mentiu.

Will.I.am

O artista, integrante da banda Black Eyed Peas, deixou Fergie ‘de lado’ e dividiu o trio elétrico com o cantor Bochecha no Carnaval de 2011.

Os dois lideraram o bloco Skol Folia no Barra-Ondina. O repertório do britânico foi composto por sucessos do Black Eyed Peas, MPB e trechos de funk.

Paris Hilton

Outrora conhecida como ‘maior socialite do mundo’, Paris Hilton tocou de DJ no Camarote Salvador em 2018. Enquanto não tocava seu set, a herdeira se aproximou do batente para conferir a passagem dos blocos e trios.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.