De volta ao mundo real, Manoel Vicente é flagrado passeando em shopping no Rio

Um dia após ser eliminado da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23, o psiquiatra cuiabano Manoel Vicente, de 32 anos, foi flagrado na tarde desta sexta-feira (13/01), passeando no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio.

Manoel concorria a uma vaga na casa do BBB23 e tinha como concorrente na disputa o paulista Gabriel, de 24 anos, mas foi eliminado com 35% dos votos. O público tinha que votar em quem gostaria que entrasse no reality show.

A 23ª edição do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira (16/01), na TV Globo.

