Defesa de mulher que atacou casal gay fala em “linchamento virtual”

São Paulo – A defesa da empresária Jaqueline Santos Ludovico, a mulher que atacou um casal gay em uma padaria no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo, afirmou nesta sexta-feira (9/2) que a cliente estava em “situação de vulnerabilidade” e que a reação ao caso é uma “injustiça”.

Os advogados da empresária disseram, em nota assinada pelos advogados Adriana Sousa, Paulo Eduardo e Tiago de Mello, e enviada ao portal UOL, que há duas versões dos fatos: “A história completa e a verdadeira complexidade dos eventos exigem uma abordagem mais sensível e equilibrada, que reconheça a situação de vulnerabilidade da sra. Jaqueline e a injustiça de julgá-la apenas com base em fragmentos de informações”.

Jaqueline Santos Ludovico teria virado alvo de um “linchamento virtual”, segundo seus advogados. Eles ainda classificaram a repercussão do caso como “exagerada” e “parcial”.

“A exagerada e parcial forma como o caso tem sido tratado e divulgado através da internet e dos meios de comunicação de massa não só comprometem a integridade da investigação em curso, mas também colocam em risco a segurança e o bem-estar da família da acusada, entre eles seus dois filhos menores, que vem sofrendo ameaças constantes”.

Os defensores pedem ainda privacidade para Jaqueline e sua família: “Neste momento delicado, é imprescindível que se resguarde a privacidade e a dignidade da família da Sra. Jaqueline, especialmente dos seus filhos menores envolvidos, garantindo-lhes o direito a um julgamento justo e imparcial, sem o peso indevido da pressão pública e do linchamento virtual”.

mulher agride casal em SP

Caso ocorreu na madrugada do último dia 3 de fevereiro, em Santa Cecília Material cedido ao Metrópoles

rafael – rapaz agredido em ataque homofóbico

Rafael Gonzaga, 32 anos, disse que foi atingido por um soco desferido pela mulher, que acertou o nariz e causou sangramento na região Material cedido ao Metrópoles

homofobia são paulo (1)

Trecho do boletim de ocorrência registrado pelas vítimas na Polícia Civil Material cedido ao Metrópoles

mulher agride casal em SP1

Mulher agride e comete homofobia contra casal gay em São Paulo Material cedido ao Metrópoles

A defesa esclareceu que a versão da empresária será apresentada as autoridades cabíveis. “Os fatos encontram-se sob investigação das autoridades policiais, e nesse momento não há que se antecipar às conclusões da Polícia e do Poder Judiciário”.

Agressões físicas e verbais O ataque homofóbico ocorreu na na madrugada do último sábado (3/2). Rafael Gonzaga, uma das vítimas, saiu com o nariz sangrando após as agressões físicas.

Além das agressões físicas, a mulher proferiu falas homofóbicas contra o casal. “Só que eles acham que são viados e podem fazer o que eles querem, até onde a gente está… de boa. E está achando que pode fazer o que quer, porque dá o c*. E os valores estão sendo invertidos, tá?! Tá bom?! Eu sou de família tradicional, tenho educação. Diferente dessa porra aí”, disparou.

jaqueline

Nas redes sociais, Jaqueline aparece também com cabelos escuros Reprodução/ Redes Sociais

homofobica

A mulher foi identificada como a agressora de casal gay Reprodução/ Redes Sociais

mulher homofobia

Jaqueline Ludovico em redes sociais Reprodução/ Redes Sociais

mulher homofobica

Depois da divulgação do caso, Jaqueline Ludovico bloqueou contas em redes sociais Reprodução/ Redes Sociais

Em outro momento, ela disse que é “branca”, afirmou que é “mais macho” que Adrian e o chamou de “lixo”. “Você nasceu homem”, continuou.

Rafael e Adrian registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi), na segunda-feira (5/2). À Polícia Civil, eles relataram que a mulher começou a ofendê-los no estacionamento da padaria, quando o casal parou em uma vaga que a autora ocupava antes, junto a outra mulher e um homem.