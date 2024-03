Defesa de Robinho entra com pedido de habeas corpus no STF para evitar prisão imediata

A defesa de Robinho, ex-jogador de futebol, entrou com um pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) para evitar sua prisão imediata. O jogador foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo em 2013. A sentença foi homologada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e determinou o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado. A defesa alega que ainda cabem recursos contra a decisão do STJ, o que tornaria prematura a prisão do ex-atleta da seleção brasileira, Santos, Real Madrid e Milan, entre outras equipes. O advogado dele argumenta que o tribunal violou a jurisprudência, pois ainda seria possível recorrer da homologação da sentença estrangeira. A defesa destaca a urgência na apreciação do pedido de habeas corpus, uma vez que a prisão de Robinho é iminente.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Corte Especial do STJ determinou o envio imediato da certidão de julgamento ao juiz federal de Santos, no litoral paulista, onde o ex-atleta reside, para que a pena seja cumprida. O crime de estupro coletivo ocorreu em uma boate em Milão, em 2013, envolvendo Robinho e amigos. A Itália solicitou a homologação da sentença para o ex-jogador cumprir a pena no Brasil, já que não é possível a extradição de brasileiros natos. O ídolo santista afirma que é inocente e alega que foi vítima de racismo da Justiça italiana. Ricardo Falco, amigo de Robinho, também foi condenado pelo crime e está sujeito ao cumprimento da pena no país.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

STJ decide que Robinho deve cumprir pena no Brasil por condenação na Itália



Robinho alega inocência em caso de estupro coletivo e aguarda julgamento



*Reportagem produzida com auxílio de IA