Demissão em massa em aplicativos de delivery preocupa no Brasil; conheça soluções com taxas menores para empresas

Com seguros e outros benefícios, aplicativo Giross vai na contramão e apresenta crescimento e suporte

A demanda por entregas de aplicativos tem crescido significativamente nos últimos anos, mas infelizmente isso não se traduziu em estabilidade para os entregadores ou para os apps de logística. De acordo com dados da Associação Brasileira de Entregadores de Aplicativos (ABREA), cerca de 50 mil entregadores foram demitidos no Brasil devido à concorrência crescente entre as empresas de delivery e a redução da demanda.

O iFood, por exemplo, realizou demissões e reduziu em 50% o número de novos contratados mensais. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria Chainalysis, cerca de 40% dos motoboys contratados por aplicativos de entrega foram demitidos neste ano, o que afeta não apenas os colaboradores, mas também as empresas, que contam com o serviço para que os produtos cheguem até os clientes.

Solução em crescente surge no Nordeste e chega para todo o Brasil:

Diante de um mercado cada vez mais competitivo, o aplicativo nordestino Giross (@girossapp) tem se destacado por oferecer soluções inovadoras e eficientes para as marcas parceiras em todo o país. Com taxas mais baixas e lucro para todos os trabalhadores envolvidos, o app apresenta seguro e outros benefícios nos processos de entregas.

Somando 22.000 entregadores cadastrados, o app Giross já obteve lucro de R$ 5 milhões apenas em 2022. Além disso, ele oferece rastreio especial, um sistema personalizado de rotas e outro de score, que garante a reputação da empresa.

Aplicativo garante taxas reduzidas até na utilização do iFood, 99 ou outros grandes nomes:

Quem faz as entregas através de apps como iFood ou 99 pode sofrer, ainda, com as altas taxas, que chegam a mais de 20% do valor das compras. Enquanto isto, o app Giross cobra 12% de taxa (ou menos) e pode ser aproveitado até por quem quer continuar utilizando o iFood ou outros aplicativos. Através da modalidade de Entrega Própria, as marcas podem chamar um entregador do Giross, aproveitando as vantagens, como os descontos significativos.

“Temos motoboys, motogirls, carros e bicicletas para entregas, 24 horas por dia, com seguro”, conta Filipe Martins, fundador da solução de entregas, e que atende marcas como Drogasil, Pague Menos, Arezzo, Subway e outras, com atuação em mais de 155 cidades do Brasil e com mais de 500 mil entregas realizadas apenas neste ano.