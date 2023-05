Euro Colchões é vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising “Categoria Sustentabilidade” em 2023

– A marca que foi finalista com outros grandes players do mercado de franquias é referência no desenvolvimento de iniciativas sustentáveis dentro do mercado de colchões premium;

– A empresa também acaba de ser chancelada, pelo terceiro ano consecutivo, com o Selo de Excelência em Franchising 2023, principal honraria do segmento;

A Euro Colchões, uma das maiores redes de colchões premium do Brasil, foi a vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising “Categoria Sustentabilidade” 2023, a mais importante premiação do mercado, que tem como objetivo reconhecer projetos de destaques e as melhores práticas de sustentabilidade econômica, social e ambiental desenvolvidas nas redes de franquias.

Atenta a importância do desenvolvimento de iniciativas de ESG que de fato possam impactar a população e colaborar para a construção de uma sociedade economicamente sustentável, igualitária e com oportunidades para todos, a Euro Colchões foi reconhecida pelas ações realizadas que são capazes de beneficiar as pessoas dentro contexto econômico e social, como a ação do INCAvoluntário e também por iniciativas que impactam o planeta, como os projetos da linha de colchões EcoMind, que conta com a exclusiva fibra REPREVE ®️, feita de garrafas PET resgatadas da costa dos oceanos entre outros.

“Pensar no desenvolvimento de uma rede de franquias de forma sustentável é um dos pilares que move a expansão da Euro Colchões e por esse e outros motivos, que ser um dos finalistas da categoria sustentabilidade e concorrer com outras grandes marcas que também desenvolvem um trabalho de muita qualidade no mercado, faz dessa conquista algo tão importante para a rede como um todo. É o reconhecimento e a afirmação de que estamos no rumo certo e de que devemos continuar nesse caminho, sempre buscando novas soluções para o desenvolvimento de produtos que gerem cada vez menos impacto ambiental no planeta em que vivemos”, destaca Maurício Aballo, CEO da Euro Colchões.

Organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), uma entidade sem fins lucrativos que representa oficialmente o sistema de franquias brasileiro e tem como missão defender, promover e fomentar o setor tanto dentro do território nacional quanto internacionalmente, para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo e ético, a entrega das honrarias do Prêmio Destaque ABF 2023, aconteceu no último dia 5 de maio, contou com mais de 352 redes inscritas e bateu o recorde onde 24 redes foram premiadas em 4 categorias.

Pelo terceiro ano consecutivo, Euro Colchões recebe o Selo de Excelência em Franchising

No ano em que a rede completa 18 anos no mercado a Euro também foi chancelada com o Selo de Excelência em Franchising, considerado a principal condecoração do mercado de franquias nacional concedido pela ABF. Em sua 32ª edição, o selo reconhece as marcas mais bem avaliadas por seus próprios franqueados segundo aspectos econômicos, gerenciais e de relacionamento.

“Receber o selo de excelência da ABF pelo terceiro ano seguido é motivo de muito orgulho para nós. Desde 2008, quando iniciamos nossa primeira franquia, buscamos sempre estar lado a lado com o franqueado para dar a ele todo o suporte necessário para o sucesso de sua loja e da nossa marca. E esse reconhecimento mostra que o trabalho vem sendo bem feito ao longo dos anos”, finaliza Aballo.