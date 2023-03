Dentista dá à luz em pé dentro de elevador em Cuiabá

A dentista Barbara Trindade Passos Casela, de 34 anos, não conseguiu chegar ao hospital e deu à luz, em pé, no elevador do prédio onde mora, em Cuiabá. O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (16), quando a Barbara acordou sentido que estava na hora do parto. Joana Casela Amaro nasceu com 41cm e 2,165 kg.

Depois de acordar, a dentista pediu que o marido, Laercio Amaro Alves tirasse a última foto dela antes do nascimento. Larecio ainda chamou a sogra, a vizinha e o irmão.

“Fomos para o banheiro, deu uma contração, depois a gente foi para sala, deu outra contração. Eu consegui chegar na porta e teve outra contração, aí entramos no elevador. Na hora que saí do elevador, eu falei: ‘não vai, eu acho que ela vai nascer’. Voltamos e, novamente, entramos no elevador. Na hora que entramos, ela nasceu”, contou Barbara ao G1.

A pequena Joana nasceu às 2:18h. Todos retornaram para casa e trocaram de toalha. Depois de mostrar a irmãzinha para o outro filho da Barbara, o Petrus Casela Amaro, a família foi para o hospital para cortar o cordão, tirar a placenta e realizar os demais procedimentos médicos. Mãe e filha ficaram internada para acompanhamento. Elas deve receber alta nesse domingo (19).