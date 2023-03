Dentro do BBB23, Marvvila lança música em parceria com Alexandre Pires

Embora esteja confinada no BBB23, Marvvila não deixou os fãs sem novidades aqui fora. A cantora lançou uma nova música nesta sexta-feira (10/3) em parceria com Alexandre Pires.

Primeiro Encontro oferece um pagode romântico para os amantes do estilo. Na letra, eles falam sobre uma história de amor baseada em uma “conexão surreal”.

“Cuida do meu coração, que eu já estou morando dentro do seu coração. Amor é nó que não desata, o seu abraço é minha casa. Se a gente não vacilar, vai ser tipo Pericão, feito para durar”, diz um trecho do refrão.

Em nota divulgada à imprensa, Alexandre Pires celebra a parceria com Marvvila. “É um prazer apoiar novos talentos do pagode que conversam com a essência desse gênero que é tão vibrante, dançante, romântico e que há tantos anos conquista o público brasileiro”, afirmou o artista.

Confira a novidade: