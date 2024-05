Leo Prates e Félix Mendonça lançam diretório do PDT voltado para a causa animal

Foto: Divulgação

Ideia é ampliar o debate sobre o bem estar dos animais 01 de maio de 2024 | 10:33

Os presidentes municipal e estadual do PDT, Leo Prates e Félix Mendonça estarão reunidos para lançar um diretório do partido, dedicado à causa animal, nesta quinta-feira (1), em evento, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. De acordo com Prates, a ideia é ampliar o debate sobre o bem estar dos animais e agregar pessoas que buscam contribuir com a formulação de políticas públicas voltadas para a causa.

“A cada ano que passa, percebemos a importância de pensar de forma qualificada, ações em prol dos animais”, explica Prates. “O PDT animal surge com a proposta de ampliar esse debate e atuar como um espaço de construção política, unindo todos que fazem parte dessa luta” completa.

O evento de lançamento do PDT Animal é aberto ao público e acontece a partir das 9h, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, localizado na Praça Municipal, Centro.