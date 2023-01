Depois de quase dois anos foragido, falso dentista é preso no Aeroporto de Ilhéus

O baiano Paulo Henrico Almeida, 42 anos, que começou a ser investigado ainda em 2019 por exercício ilegal da profissão de dentista e mutilações em pacientes e era procurado pela Polícia Federal desde 2021, quando foi condenado a um ano e oito meses de cadeia, foi preso nesta quinta-feira (12), em Ilhéus, no sul da Bahia.

Paulo fugia da polícia desde 2020, quando recebeu da Justiça o direito de responder pelos crimes em liberdade. Quando teve a sentença definida pelo juíz, passou a ser procurado pelas autoridades federais, que conseguiram localizá-lo no Aeroporto Jorge Amado. Ele foi conduzido para o Conjunto Penal de Itabuna.

Questionada sobre como tomou conhecimento da localização do criminoso, a Polícia Federal afirmou que as investigações ainda estão em andamento e correm sob sigilo. O que se sabe é que, ainda que condenado, de acordo com denúncias, Paulo continuava a praticar o crime de exercício ilegal da profissão de dentista.

Procurado para comentar o caso do falso dentista, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO) fez um reforço à população sobre os devidos cuidados ao buscar um profissional registrado no site e comemorou a prisão de Paulo.

“Nós tínhamos a certeza que a justiça seria feita. Não podemos permitir que charlatões prejudiquem a saúde da população e passem impunes”, pontuou o presidente da Autarquia, Dr. Marcel Arriaga

Relembre o caso

O ex-estudante de Odontologia Paulo Henrico Almeida atuava como se já fosse profissional nas cidades de Vitória da Conquista, no Sudoeste, e Itabuna, no Sul da Bahia. Ele foi preso pela primeira vez em 30 de setembro de 2019 por exercício ilegal da profissão e lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil na época, ele era suspeito de causar lesões e mutilações em pelo menos 15 pessoas atendidas nas cidades – as mutilações seriam extrações de dentes sem necessidade, apenas para ganhar dinheiro.

Ele foi denunciado em maio de 2019 pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO) de Conquista, onde ele atuava no Hospital do Dente na região do terminal de ônibus, uma das áreas mais populares da cidade.

Dentre as vítimas, segundo aponta o CRO, está um homem que denunciou o suspeito após ter nove dentes extraídos de uma só vez, em Itabuna.

A vítima, que preferiu não se identificar, contou que procurou o falso dentista sem saber que ele não era um profissional formado. A vítima disse que estava com uma inflamação em um dos dentes e destacou que foi surpreendido com as extrações.

Segundo o homem, o procedimento foi realizado no mesmo dia em que ele passou por consulta com o falso dentista, que ainda receitou remédios.