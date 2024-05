Deputada dos EUA exibe foto de Moraes no Congresso e o chama de tolo

Maria Elvira Salazar diz que Lula é “socialista” e elogia Musk; Eduardo Bolsonaro, Nikolas e outros brasileiros estavam presentes

A congressista norte-americana Maria Elvira Salazar exibe uma foto do ministro Alexandre de Moraes durante sessão da Comissão de Assuntos Exteriores Reprodução/Youtube – 7.mai.2024

PODER360 7.mai.2024 (terça-feira) – 20h10



A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar (Partido Republicano) exibiu uma foto do ministro do Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante uma sessão da Comissão de Assuntos Exteriores do Congresso dos Estados Unidos nesta 3ª feira (7.mai.2024).

A republicana criticou a atuação de Moraes e chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “ex-condenado” por corrupção durante a audiência pública, que contou com deputados e senadores da oposição brasileira na tribuna.

“Nós não sabemos se o ministro é um socialista, ou se ele é um tolo, ou se ele é um tolo útil para os socialistas. Mas sabemos que ele está cerceando um dos direitos fundamentais de uma democracia que é a liberdade de expressão”, disse a congressista.

Salazar também elogiou o dono do X (ex-Twitter) Elon Musk por “desafiar” as decisões do ministro do STF.

A sessão tinha como tema “Brasil: a crise da democracia, liberdade, e do Estado de Direito?” e ouviu testemunhas sobre supostos ataques à liberdade de expressão, censura e excessos do Judiciário brasileiro, citando as decisões de Moraes.

Eis abaixo algumas das pessoas ouvidas:

Michael Shellenberger, jornalista norte-americano e autor do Twitter Files; Christopher Pavlovski, fundador do Rumble –rede social que saiu do Brasil por discordar de decisões judiciais em 2023; e Paulo Figueiredo Filho, jornalista investigado por suposta propagação de desinformação nas eleições 2022. Ele é neto do ex-presidente João Figueiredo (1918-1999), o último da Ditadura Militar (1964-1985). Além das testemunhas, estiveram presentes os deputados federais brasileiros:

Bia Kicis (PL-DF); Nikolas Ferreira (PL-MG); Eduardo Bolsonaro (PL-SP); Gustavo Gayer (PL-GO); Cabo Gilberto (PL-PB); Filipe Barros (PL-PR); Rodrigo Valadares (União Brasil-SE); e Marcos Pollon (PL-MS). O senador Eduardo Girão (Novo-CE) e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) também foram à sessão.

As autoridades brasileiras, no entanto, não estavam em condição de testemunhas. Mas compareceram como convidados do Congresso dos EUA em uma missão oficial. A viagem foi custeada pela Câmara dos Deputados. No caso de Dallagnol, a viagem foi custeada com recursos próprios.

Os presentes e demais integrantes da oposição celebraram as declarações da deputada republicana. Na sessão, aplausos foram ouvidos na tribuna e Paulo Figueiredo chegou a dizer que a congressista teve a coragem de dizer o que todos pensam.