Deputados acionam MPRJ contra coação de servidores em evento de Lula

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Lula e Waguinho – Foto: Ricardo Stuckert/PROs deputados Anderson Moraes e Márcio Gualberto, do PL do Rio de Janeiro, pediram, nesta quarta-feira (7/2), que o Ministério Público fluminense investigue a coação de servidores da Prefeitura de Belford Roxo (RJ) pelo prefeito Waguinho para irem ao evento de Lula nesta terça-feira (6/2).

Um áudio revelado pela coluna mostra que diretoras da Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcellos, em Belford Roxo, coagiram, em nome de Waguinho, servidores a estarem presentes no evento de Lula.

Marido da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, Waguinho decretou ponto facultativo no município devido à visita do presidente. No áudio, as diretoras falaram que, apesar do ponto facultativo, o dever seria ir ao comício. Houve orientação para uso de bonés em apoio a Lula e até os momentos em que o presidente deveria ser ovacionado.

No requerimento de abertura de inquérito enviado ao procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, Moraes e Gualberto alegam que a coação de servidores pode ser configurada como crime de abuso de poder político, administrativo e eleitoral.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?