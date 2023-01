Deputados distritais tomam posse em cerimônia na Câmara Legislativa

Deputados distritais eleitos para a legislatura de 2023 a 2026 tomaram posse no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), neste domingo (1º/1). A cerimônia contou com a presença do governador reeleito Ibaneis Rocha (MDB), da vice-governadora Celina Leão (PP) e de outras autoridades.

Após cantarem o Hino Nacional e o Hino a Brasília, Joaquim Roriz Neto (PL), o mais jovem eleito, fez o juramento dos parlamentares. Logo depois, um a um, os 24 distritais eleitos subiram à tribuna para falar “assim o prometo”.

Diversos deputados aproveitaram o momento para quebrar o protocolo e dizerem algumas palavras que vão nortear o mandato. O Pastor Daniel de Castro (PP) chegou ao púlpito com a Bíblia em mãos, enquanto Fábio Felix (PSol) e Jorge Vianna (PSD) levaram bandeiras na hora da promessa: o primeiro, a de um arco-íris com as palavras “amor e respeito” escritas; o segundo, com a logo do Sistema Único de Saúde (SUS).

Chico Vigilante (PT) abraça o ex-vice governador Paco BrittoPedro Iff/Especial Metrópoles

Pedro Iff/Especial Metrópoles

Governador Ibaneis Rocha (MDB) acompanhou a possePedro Iff/Especial Metrópoles

Bia Kicis (PL) e Damares Alves (Republicanos) se abraçamPedro Iff/Especial Metrópoles

Fábio Felix (PSol) quebrou o protocolo e mostrou uma bandeira LGBTQIA+ com o dito: Amor e RespeitoPedro Iff/Especial Metrópoles

Roosevelt Vilela (PL) recebeu o termo de posse junto do filhoPedro Iff/Especial Metrópoles

Jorge Vianna (PSD) homenageou o SUSPedro Iff/Especial Metrópoles

Max Maciel (PSol) foi o 3º mais votado para a CLDFPedro Iff/Especial Metrópoles

Robério Negreiros (PSD) e Celina Leão (PP)Pedro Iff/Especial Metrópoles

Durante a assinatura do termo de posse, os distritais também receberam um broche de identificação parlamentar. O adereço dá livre acesso às dependências da CLDF e ao plenário da Casa.

Assim como em 2018, o parlamentar Jorge Vianna (PSD) esteve na posse com o uniforme do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por ser representante da categoria.

Também estiveram presentes outras personalidades políticas do DF, como a ex-distrital Arlete Sampaio (PT); os deputados federais Julio Cesar (Republicanos) e Bia Kicis (PL); a senadora eleita Damares Alves (Republicanos); o atual presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (MDB); e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Roberval Belinati.

Com renovação de 50%, a Câmara Legislativa começa 2023 com 12 novos deputados — nove em primeiro mandato — e 13 legendas representadas. Além da diversidade partidária, a Casa terá integrantes de diversos grupos, como evangélicos, LGBTQIA+, empresários, sindicalistas e das forças de segurança.

Confira o nome de todos os empossados:

Fábio Felix (PSol)Chico Vigilante (PT)Max Maciel (PSol)Daniel Donizet (PL)Martins Machado (Republicanos)Robério Negreiros (PSD)Jorge Vianna (PSD)Jaqueline Silva (Agir)Thiago Manzoni (PL)Eduardo Pedrosa (União Brasil)Joaquim Roriz Neto (PL)Iolando (MDB)Pastor Daniel de Castro (PP)Hermeto (MDB)Roosevelt Vilela (PL)Doutora Jane (Agir)Rogério Morro da Cruz (PMN)Gabriel Magno (PT)João Cardoso (Avante)Paula Belmonte (Cidadania)Ricardo Vale (PT)Wellington Luiz (MDB)Pepa (PP)Dayse Amarílio (PSB)