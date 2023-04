Mãe de Marília Mendonça desabafa sobre vazamento de fotos: “Monstros”

Fotos da autópsia de Marília Mendonça feitas pelo IML vazaram na web, gerando revolta entre fãs, amigos e familiares da artista 14/04/2023 10:29, atualizado 14/04/2023 10:37

Reprodução

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14/4), para desabafar sobre o vazamento de fotos da autópsia da filha, feita no Instituto Médico Legal, após o acidente aéreo que matou a cantora, em novembro de 2021. Ela explicou que demorou para se pronunciar porque preferiu aguardar o neto, Léo, de 3 anos, se afastar para poder tocar no assunto.

“Apesar de o episódio ter acontecido ontem, eu não me pronunciei por causa do Leozinho. Ele já entende tudo o que eu falo e também já entende quando acontece alguma coisa”, disse ela. “A família está chocada com tanta monstruosidade. Mas isso também não me surpreende”, continuou.

3 Cards_Galeria_de_Fotos

Marília Dias Mendonça foi uma cantora, compositora e empresária brasileira. Natural de Cristianópolis, no Goiás, cresceu e viveu em Goiânia a maior parte da vidaReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Querida no meio sertanejo, Marília tinha um dos cachês mais altos do país e era recordista em acesso em plataformas digitaisReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em novembro de 2021, durante viagem para Minas Gerais, onde faria um show, o avião da cantora caiu e matou instantaneamente todos a bordo. Marília faleceu aos 26 anos e deixou o filho Léo, de 2 anosReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Mendonça começou a cantar na igreja quando ainda era criança. Aos 12 anos começou a compor para grandes cantores, como Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Matheus & KauanReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2014, Marília se lançou como cantora e, mais tarde, em 2016, apresentou o primeiro álbum da carreira que contou com a música Infiel, canção que a tornou nacionalmente conhecidaReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2015, engatou relacionamento com o empresário Yugnir Ângelo e chegou a ficar noiva do rapaz. Contudo, dois anos depois a relação chegou ao fim. Na ocasião, Marília informou que estava muito nova para ter um relacionamento sérioReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2017, a cantora lançou Amante Não Tem Lar e De Quem é a Culpa, singles que estouraram nas paradas de sucesso e elevaram ainda mais o nome dela. Tempos depois, Marília se tornou a brasileira mais ouvida no Youtube, ocupando o 13º lugar no ranking mundialReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2018, lançou o segundo álbum Agora É Que São Elas, com a participação de Maiara e Maraisa. Em 2019, lançou os singles Bem Pior Que Eu, Ciumeira, Bebi Liguei e, em março do mesmo ano, se tornou a mulher mais ouvida no Spotify BrasilReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2019, a cantora assumiu relacionamento marcado por altos e baixos com Murilo Huff, pai de seu único filho, Léo. Em setembro de 2021, no entanto, Marília anunciou o fim da relação com o músicoReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Durante a carreira, a jovem conquistou um Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, recebeu certificado de disco de diamante triplo, tripla platina e permaneceu no topo do ranking das artistas mais ouvidas do paísReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Conhecida como “Rainha da sofrência”, Marília deixou o legado do Feminejo, segmento feminino do sertanejo universitário, e impulsionou o sucesso de outras mulheres no meioReprodução/ Instagram

Ruth lembrou que essa não é a primeira vez que imagens do corpo da filha vazam nas redes sociais. Logo após o acidente, fotos de Marília sem vida também foram compartilhadas em sites e aplicativos de mensagens.

“Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque eles já haviam feito outra vez. O que está faltando é lei. Está faltando justiça”, revoltou-se Dona Ruth, em relato publicado em vídeo, por meio dos Stories do Instagram.

“Aqui não pode ser terra sem lei. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família”, prosseguiu a mãe de Marília Mendonça.

A empresária garantiu que buscará Justiça e reforçou o pedido para que as fotos não sejam compartilhadas. “Isso é crime. Não deem audiência para criminoso, porque você vai estar cometendo aí um crime também. E vou dizer: não compactuem com isso! O que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele (a pessoa que fez isso) vai lembrar de mim em algum momento”, encerrou ela.

Mais lidas