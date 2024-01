Deslocamento de frente fria eleva risco de novos temporais em São Paulo e altera o tempo em todas as regiões do Brasil

O deslocamento de uma frente fria altera o tempo em todas as regiões do Brasil nesta sexta-feira, 12. No Sul, o Rio Grande do Sul encerra a semana sem chuvas devido ao afastamento da frente fria. No entanto, Santa Catarina e o Paraná ainda podem registrar volumes elevados ao longo do dia, com potencial para transtornos, principalmente no centro catarinense. Na região Sudeste, a previsão é de pancadas de chuva com volumes elevados e temporais em São Paulo e na metade sul de Minas Gerais. O Centro de Gerenciamento de Emergências da capital paulista alerta para a potencial formação de alagamentos intransitáveis, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos de terra. No Centro-Oeste, a chuva continua espalhada pela região, mesmo que em algumas áreas ocorra de forma mais rápida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre o norte de Mato Grosso do Sul e a metade sul de Mato Grosso, onde uma frente fria se aproxima, podem ser registrados volumes elevados. Além disso, há chance de temporais no oeste dos dois Estados, com ventos, raios e granizo. No Nordeste, os temporais persistem na faixa norte da região, com destaque para o aumento do volume no Maranhão e no norte do Piauí, podendo ultrapassar os 40 mm. Já na maior parte da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, o tempo se mantém firme e quente. Na região Norte, as chuvas também continuam presentes, porém, o destaque fica para o Pará e o norte do Tocantins, onde são esperados volumes acima de 45 mm. Nessa área, há potencial para a ocorrência de temporais.