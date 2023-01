Desvio em trecho da BR-101 entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, facilita trajeto

Uma parceria público privada garantiu o retorno da circulação da BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, nesta segunda-feira (09) de janeiro de 2023.

O desvio instalado na altura do km 817, pouco metros após o local da erosão (interditado deste o último dia 23 de dezembro de 2022, provocados pelas fortes chuvas), estabeleceu a possibilidade de passagem para veículo menos, diminuído assim o tempo de viagem.

Anteriormente os veículos seguiam pelo desvio nas estradas estaduais de Prado e Alcobaça, ampliando o fluxo e percurso da viagem.

Um segundo desvio em estrada de propriedades havia sido liberado, no entanto, o trecho era de difícil acesso, com condições ruins.

Essa parceria entre a administração e produtores rurais, permite também maior facilidade no fornecimento de alguns produtos e serviços essências na região rural.

Técnicos do exército e DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), estiveram nos últimos avaliando as condições do local, para obter melhores opções na recuperação do local.