Detento engole celular em presídio de Minas Gerais, e exame detecta aparelho em seu estômago

Um detento engoliu um celular e precisou passar por uma cirurgia após um exame de imagem detectar o aparelho em seu estômago. O caso ocorreu em um presídio de Varginha, no interior de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Segundo o órgão, policiais penais desconfiaram do uso de celular em uma das celas da unidade prisional Varginha I, na última segunda-feira, 23. Eles fizeram buscas pelo aparelho no local, mas nada foi encontrado. Em seguida, os detentos foram submetidos à revista de escâner corporal e foi constatada a presença de um objeto dentro do estômago de um dos presos. O homem confessou que havia engolido o aparelho e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O detento realizou exames de raio-x que confirmaram a presença de um celular. Na última quarta-feira, 25, o detento passou por uma cirurgia para retirada do objeto. Ele permanece internado em um hospital do município. Segundo a Sejusp, ele será submetido à Comissão Disciplinar do presídio e pode sofrer sanções administrativas. Ainda segundo o órgão, a direção da penitenciária lavrou um Registro de Evento de Defesa Social (Reds). O aparelho foi encaminhado para a Polícia Civil.

Leia também

Menina de dez anos é morta após ser baleada enquanto brincava no Rio de Janeiro



Retorno de Marcola à Papuda não agrada o Distrito Federal, diz governadora em exercício