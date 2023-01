Deusa do Ébano: uma festa especial para a beleza negra  

O sábado será de festa no Curuzu. O Ilê Aiyê escolhe sua nova Deusa do Ébano na 42ª edição da Noite da Beleza Negra. E desta vez, a festa, novamente com direção geral de Elísio Lopes Jr., terá uma novidade: as 14 concorrentes vão, pela primeira vez, dar um depoimento se posicionando sobre questões sociais e envolvendo negritude. Isso, claro, terá um peso na escolha da nova Deusa, ao de critérios como a beleza e a dança.

As 14 mulheres deram uma entrevista à jornalista Val Benvindo, que conhece bem o Ilê. O público vai ver nesta noite um compilado desses depoimentos, que vai dar ao júri uma amostra do que as candidatas pensam sobre diversos temas.“Fizemos uma seleção do que elas disseram nas entrevistas para conhecê-las melhor. E essa é uma novidade importante, porque a escolha não vai se restringir a critérios estéticos. Pela primeira vez, vamos ouvi-las”, festejou Elísio no café da manhã que reuniu a imprensa na Senzala do Barro Preto, onde também acontecerá a festa.

A noite será marcada também pela homenagem ao centenário de nascimento de duas personalidades negras históricas: o angolano Agostinho Neto (1922-1979) e a baiana Mãe Hilda Jitolú (1923-2009).

A ialorixá tem papel essencial na história do Ilê, como lembra seu filho, Vovô, fundador da instituição, que mais que um bloco de Carnaval, é hoje uma importante associação cultural: “Ela foi a grande parceira do Ilê e, se não fosse ela, não haveria nada que a gente está vendo aqui. Desde o início do Ilê, em 1974, ela participou e sempre cedia o espaço dos terreiros para as nossa reuniões”, recurda Vovô.

Neste sábado, o público vai ver uma cena estrelada por Sulivã Bispo, criada especialmente para esta noite pelo próprio ator e por Elísio. “Contamos um pouco da história de Mãe Hilda nessa cena através de Koanza, personagem de Sulivã. É uma saudação à memória dela e abre caminho para a homenagem que faremos”.

Agostinho Neto foi médico, escritor e político e lutou pela libertação de Angola, tendo sido guerrilheiro e diretor do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Na encenação que será apresentada, o ator Diogo Lopes Filho vai recitar textos de Agostinho. A ex-secret[aria de Cultura Arany Santana vai fazer uma participação, em seu retorno aos palcos como atriz.

Além da anfitriã Band’Aiyê, a noite terá ainda o som da Afrocidade, banda que mistura variadas expressões da música negra internacional, como reggae e afrobeat com elementos baianos, como arrocha e pagode. Tudo isso, com letras politizadas. Também haverá um reencontro marcante, realizado especialmente para a festa: o trio As Sublimes, formado por or Isabel Fillardis, Lilian Valeska e Karla Prietto, está se reunindo a pedido de Elísio. Nos anos 90, o grupo fez muito sucesso com a canção Boneca de Fogo. Não lembra? Vai no YouTube, que logo você vai reconhecer.

Senzala do Barro Preto (Curuzu). Ingressos? R$ 200| R$ 100 (pista) e R$ 300 (camarote).

Paola e João Diamante (divulgação)

Comida de mãe é sempre a melhor

Depois da passagem marcante pelo MasterChef Brasil, na Band, a chef Paola Carosella resolveu se afastar do programa, no ano passado. Mas agora a argentina está de volta à televisão, na TV Globo, dividindo o papel de jurada com o chef João Diamante no reality Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que estreia neste domingo na emissora. Com apresentação de Leandro Hassum, a atração aposta no amor e no afeto (e em um pouco de picuinha) entre mães e filhos para temperar as tardes de domingo. “Estou empolgada e feliz de voltar à TV, ainda mais na Globo. O programa é leve, mães e filhos na cozinha. Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida”, afirma Paola. Vitão, Mumuzinho e Mayana Neiva, com suas mamães, são os primeiros convidados.

FV23 ao vivo

Quem ficar em casa vai puder acompanhar todas as emoções do Festival de Verão. O público poderá acompanhar ao vivo e com exclusividade a festa a partir das 16h30, no Multishow e, também, na transmissão simultânea do Globoplay + Canais Ao Vivo para assinantes. Guilherme Guedes, Kenya Sade e Dedé Teicher comandam a transmissão. Já a TV Globo exibe os melhores momentos dos shows após o Altas Horas, no sábado, e após o BBB, no domingo. A apresentação será de Rita Batista. “O Festival de Verão marca o calendário nacional da estação que é ainda mais quente em Salvador. Esse ano, volta ao Parque de Exposições e coincide com a volta do Carnaval de Salvador, expressão máxima de festa popular no mundo. É uma redenção. Uma alegria”, celebra Rita Batista.