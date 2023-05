DF tem 218 vagas de emprego com salários de até R$ 2,8 mil 

As agências do trabalhador estão com 218 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (2/4). Os salários variam de R$ 1.350 a R$ 2.800, com benefícios. Veja neste link quais são.

Há empregos em 23 locais, sendo dois deles no entorno do Distrito Federal nos municípios goianos Luziânia e Santo Antônio do Descoberto. As demais vagas são em Águas Claras, Asa Sul, Brazlândia, Ceilândia, Granja do Torto, Guara, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, Lago Norte, Lago Sul, Noroeste, Núcleo Bandeirante, Octogonal, Planaltina, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga e Vicente Pires.

O destaque é a vaga de analista de recursos humanos, no Núcleo Bandeirante, para ganhar R$ 2.800 mais benefícios. Para essa vaga, é exigido ensino superior completo em contabilidade, não sendo necessário ter experiência prévia.

Já Santa Maria conta com 70 vagas. As oportunidades são para operador de caixa e repositor de mercadoria, com remuneração de R$ 1.442,53 mais benefícios, e para açougueiro, com salário de R$ 2.000 mais benefícios. Não é necessário ter experiência na área.

No Guará, são 20 vagas, sendo para açougueiro, armador de ferros, auxiliar de limpeza, carpinteiro, eletricista de instalação de prédios, gerente de restaurante, pedreiro de fachada e vigia. As remunerações vão de R$ 1.375 a R$ 2.500.

Além disso, há 37 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).

Todas as vagas oferecem benefícios, além do salário. Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, é possível cadastrar-se para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações da Agência Brasília