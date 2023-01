Dia a dia da PRF com novo governo segue tenso

O dia a dia da relação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com rusgas.

Depois do queixume na PRF com as exonerações e a extinção das coordenadorias regionais, o último atrito foi neste sábado (22/1), na viagem de Lula a Roraima.

Policiais rodoviários federais que fizeram a escolta no estado se queixaram de uma suposta proibição da Presidência da República em lhes servir água. De acordo com os policiais, a justificativa teria sido porque a categoria recebe auxílio-alimentação para isso.

Fontes da Presidência que acompanharam Lula disseram desconhecer qualquer proibição, tampouco pedido de água pelos PRFs.

Dos dois lados, a relação ainda é de desconfiança. No governo, a percepção é de que ainda falta autocrítica na PRF por ter se deixado usar por Bolsonaro. Na polícia, o sentimento é de que as mudanças na polícia são decididas por retaliação.