Dia de feijoada: Janja almoça no bandejão do Planalto. Veja fotos

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, almoçou, nesta sexta-feira (17/3), no bandejão do Palácio do Planalto. Ela estava acompanhada de sua equipe de assessoras.

Segundo Janja, ela comeu uma feijoada, um pouco de arroz e uma salada de beterraba. “Dia de feijoada sempre é bom”, brincou a primeira-dama.

Veja:

Janja almoça feijoada no bandejão do Planalto

Janja almoça feijoada no bandejão do PlanaltoMayara da Paz/Metrópoles

WhatsApp Image 2023-03-17 at 13.37.03

Ao lado de assessores, Janja almoça no restaurante do Palácio do PlanaltoMariana Costa/ Metrópoles

WhatsApp Image 2023-03-17 at 13.34.40

Após o almoço, Janja observou uma estátua do anexo do Palácio do PlanaltoMariana Costa/ Metrópoles

WhatsApp Image 2023-03-17 at 13.34.39 (2)

Ao deixar o local, a primeira-dama foi tietada Mariana Costa/ Metrópoles

WhatsApp Image 2023-03-17 at 13.34.39 (1)

O cardápio incluiu feijoadaMariana Costa/ Metrópoles

WhatsApp Image 2023-03-17 at 13.34.39

Mariana Costa/ Metrópoles

É a primeira vez que Janja vai ao restaurante do Planalto. Após deixar o local, ela foi abordada por funcionários da Presidência, que pediram para tirar fotos com a primeira-dama.

Antes de seguir para o seu gabiente, a primeira-dama se dirigiu a uma escultura lotada no anexo da Presidência, que foi um presente internacional para a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).