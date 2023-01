‘Dia de hoje marca o início de uma caminhada’, diz Tarcísio em primeiro discurso como governador

Durante sua fala, Tarcísio agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro, falou sobre desafios na gestão e disse que trabalhará para construir ‘consensos’

SUAMY BEYDOUN/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Tarcísio foi empossado neste domingo, 1º, durante cerimônia na Alesp



O ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) tomou posse como governador do Estado de São Paulo na manhã deste domingo, 1°. A cerimônia aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e também empossou Felício Ramuth (PSD) como novo vice-governador. Logo após ser empossado, Tarcísio deu seu primeiro discurso como chefe do Executivo estadual e disse que este domingo “marca o início de uma caminhada” e que “fará o máximo para vencer” os desafios. “Hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada, posse próximos quatro anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos’, disse Tarcísio. Em seguida, Tarcísio agradeceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem recebeu apoio na corrida pelo Executivo. “Na política, iniciei os agradecimentos, como não poderia deixar de ser ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio”, disse o mandatário.

Ao falar sobre os desafios do cargo, Tarcísio disse que irá trabalhar na construção de consensos e disse ser importante que os aliados não deixassem de fazer críticas e que os opositores se dispusessem a propor. “Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico, e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre como atitude propositiva, vamos buscar maioria para realizar programas, e manter o profundo respeito pelos adversários. Aliás, interessante seria se os aliados do governo não se furtassem a abordar os projetos criticamente. Se opositores do governo, tiverem consciência do imperativo da responsabilidade e se dispuserem a propor, a construir”, afirmou.

Por fim, Tarcísio disse que o Estado de São Paulo merece uma “economia dinamizada, parceira do empreendedor e da iniciativa privada” e falou sobre seus planos. “Hoje é dia de reafirmar compromissos, compromisso com o o desenvolvimento, com estado que é locomotiva econômica do país, que merece uma economia dinamizada e aberta, parceira do empreendedor e da iniciativa privada. Mais competitiva, e mais integrada internacionalmente. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Não é para menos: sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais, o compromisso de acionar alavancas do crescimento, aumento da oferta de energia, a destituição da carga tributária, a oferta de crédito para microempresa, e pequenos empreendedores, os investimentos pesados em infraestrutura, capacitação profissional, e a digitalização deverão ser honrados por este governo”, concluiu.

Leia a íntegra do discurso: “Bom dia a todos, primeiro, um excelente 2023, que o ano-novo chegue trazendo saúde, que é o mais importante, e muitas vitórias, muitas realizações.

Queria iniciar cumprimentando o Deputado Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares estaduais, e federais aqui presentes.

Minha esposa Cristiane, meus filhos, Mateus e Letícia, obrigado por todo o companheirismo, em nome de quem eu cumprimento toda a minha família, ao Felício Ramuth, meu vice-governador do Estado de São Paulo, a senhora, e sua filha, Isadora, obrigado pelo amizade e companheirismo, e cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que representa aqui o Poder Judiciário paulista, nosso prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos, e prefeitas aqui presentes, nosso presidente do banco central do Brasil, Roberto campos neto, com quem eu tive a honra de trabalhar no Governo Federal.

Desembargadora Paula, presidente do Tribunal eleitoral de São Paulo, parabéns, presidente, pela condução do processo eleitoral, cumprimentar lideranças políticas, senhoras, e senhores, hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada, posse próximos quatro anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos.

A responsabilidade governar um estado como São Paulo, se fosse um país, seria a vigésima primeira economia do mundo, terceira economia da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença.

Apesar da pujança, temos um estado desigual, e atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do estado.

É dia de expressar a gratidão que é uma forma singular de reconhecimento, gratidão, primeiro a Deus por revigorar a nossa força, nossos caminhos, e conduzir nossos passos sob a sua vontade, gratidão a minha família que é minha Fortaleza, na política, iniciei os agradecimentos, como não poderia deixar de ser ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio.

Que enxergou que ninguém havia enxergado naquele momento, quanta ousadia, o Ministério já havia sido ousada, houve técnicos partidários padrão que estamos reproduzindo em São Paulo, aliás, a indicação irresponsável de dirigentes e a raiz da ineficiência, corrupção, e por que não dizer desmoraliza a própria democracia com como já dito por esta casa, segundo governador José Serra.

As peças de xadrez, que se movem pela frente, que pode até se perdê-las, mas pode começar um jogo vitorioso, eu e outros técnicos chegamos, nunca nos faltou incentivo da ousadia, que foi premiado no caso da infraestrutura por leilões de construção por modelos inovadores que queremos trazer aqui para São Paulo, vitoriosos em um modelo desafiador, e por reforma de marcos importantes, referendada pelo Congresso nacional, expresso ainda minha gratidão a Felício Ramuth, vice-governador do São Paulo, que abriu mão do seu projeto para caminhar comigo, trouxe densidade para nosso time, e ainda mais certeza que será possível fazer muito por São Paulo, quero agradecer Guilherme Afif domingos.

Ao presidente do meu partido, Deputado Federal Marcos Pereira que me acolheu nos cargos dos republicanos, me deu todo o apoio em todos os momentos da caminhada, também, agradeço aos presidentes dos partidos que fizeram parte da nossa coligação, e em especial, ex-ministro, e futuro secretário de governo, Gilberto Kassab, pelas inúmeras portas abertas ao longo da campanha, Senadores, deputados, e deputadas, Vereadoras, e Vereadores, e amigos de toda uma vidas que mais uma vez acreditaram em mim, e resolveram me acompanhar.

Hoje é dia de agradecer a população de São Paulo que me apoiou de forma muito carinhosa, que hora não perguntou de onde eu vim, mas preferiu apostar em para onde ir.

Agradeço aos 3 milhões e meio de paulistas que acreditaram neste projeto, entendemos o recado das urnas, vamos governar para todos: Renovando a esperança de um futuro melhor, percebendo, explorando cada potencial do estado, e são muitos potenciais.

Apostando na inovação, na tecnologia como arma poderosa para o crescimento e melhoria da prestação de serviços.

É uma honra muito grande tomar posse na Assembleia Legislativa, Carlão, a casa do povo, essência da representação democrática política, aqui, teremos um excelente diálogo para fazer de São Paulo um exemplo para o Brasil, em termos de políticas sociais, sustentabilidade, de inclusão, inovação, de luta pela segurança pública, pelo emprego, pelo desenvolvimento econômico, e pelo desenvolvimento regional.

Vamos trabalhar na construção de consensos, no convencimento por meio do trabalho técnico, e da transparência, sempre respeitando as diferenças, sempre como atitude propositiva, vamos buscar maioria para realizar programas, e manter o profundo respeito pelos adversários.

Aliás, interessante seria se os aliados do governo não se furtassem a abordar os projetos criticamente.

Se opositores do governo, tiverem consciência do imperativo da responsabilidade e se dispuserem a propor, a construir.

Esperamos que aqui, a interlocução, o diálogo franco, nós do governo estaremos prontos para discussões de ideias, construção de caminhos, não somos donos da verdade.

Não hesitaremos em dar passos atrás quando necessário, mas estamos extremamente cientes da nossa responsabilidade, e comprometidos com a ó acerto.

O diálogo também será importante para aglutinar as bancadas em torno do interesse dos interesses do Estado de São Paulo. De forma suprir, uma grande lacuna.

Desde a década de 30 do século passado há um desbalanceamento entre o peso econômico de São Paulo, e o peso político de São Paulo. São Paulo precisa ter mais voz.

Hoje é dia de reafirmar compromissos, compromisso com o o desenvolvimento, com estado que é locomotiva econômica do país, que merece uma economia dinamizada e aberta, parceira do empreendedor e da iniciativa privada.

Mais competitiva, e mais integrada internacionalmente.

São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Não é para menos: sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais, o compromisso de acionar alavancas do crescimento, aumento da oferta de energia, a destituição da carga tributária, a oferta de crédito para microempresa, e pequenos empreendedores, os investimentos pesados em infraestrutura, capacitação profissional, e a digitalização deverão ser honrados por este governo.

O crescimento econômico não é um fim em si mesmo, é razão para que persigamos insistentemente o crescimento, é resgate social. A grande finalidade do mandato é fazer a diferença: cada meta alcançada mudará realidades, transformará trajetórias, trará esperança, dignidade, dignidade é puma palavra-chave, não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano dos crescimento das cracolândias, insensível de quem não tem abrigo, de quem não tem emprego, de quem não tem futuro, e não tem esperança.

Não podemos tolerar a fome em um mundo que dispõe de tanta tecnologia não podemos tolerar o analfabetismo, podemos, e queremos contribuir para o aumento de moradias, revitalização dos centros urbanos, para melhoria da mobilidade, melhoria do ensino, para melhoria dos serviços de saúde, para fortalecimento dos programas de transferência de renda, e combate a pobreza.

Como será bom ver jovens acessando pela primeira vez o mercado de trabalho, por meio do programa jovem aprendiz paulista. A cidadania existe de fato, na medida da qualidade da prestação dos serviços públicos.

Hoje é dia de pensar em disrupção, em tempos de 5G, e democratização a acesso de dispositivos móveis, podemos fazer mais com menos, mudar os modelos de prestação de serviço público, usar maciçamente a tecnologia em prol do cidadão, o sistema e geo implementação será fundamental, ousadia da gestão nos ajudará a tirar o máximo no patrimônio do estado, será necessário a criatividade para aumentar significativamente o crescimento e universalização do saneamento básico, e ainda assim, reduzir as tarifas, para concluir o Rodoanel ou linha dezessete do metrô, e fazer o mesma alcançar mais pessoas, ou ver as ligações ferroviárias saindo do papel, para acabar o que ficou pelo caminho, precisamos entregar as pequenas coisas que mudam a rotina, e fazem a diferença.

Como dizia Franco Montouro, minha maior obra é conjunto das pequenas obras, ou Mário Covas, penso que às vezes, mais vale eliminar uma fila do que construir um viaduto.

Hoje é dia de pensar e exaltar São Paulo, pelo Brasil, faça-se o melhor. Muito obrigado”