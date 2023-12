Diego Castro defende homenagem a Bolsonaro na Assembleia: ‘Tem serviços prestados ao Estado’

Foto: Divulgação

O deputado estadual Diego Castro (PL) 20 de dezembro de 2023 | 19:45

Após o projeto que concede o título de cidadão baiano ao ex-presidente Jair Bolsonaro não ter sido colocado em votação nesta quarta (20), o deputado estadual Diego Castro, autor da matéria, acusou o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Rosemberg Pinto (PT), de utilizar “falácias” e agir de forma “autoritária” para barrar o avanço do texto.

“Desde o dia 30 de março, o projeto não foi apreciado e a única maneira que tinha, hoje, como sendo a última sessão do ano, seria por dispensa das formalidades, como sempre ocorreu, para aprovar projetos que até então demoraram de andar. Só que a liderança do governo fez o favor de travar”, acusou Diego.

“Ele usou argumento de rito, a ideia central de que era um problema de rito, porém havia ali um jeito, mas, quando chega ao plenário, discursa querendo desqualificar que não há mérito para entrada de pauta porque foi um ‘presidente genocida’ e mais aquelas falácias que a gente já sabe”, acrescentou Diego, do mesmo partido do ex-presidente, o PL.

Ainda de acordo com Diego Castro, Bolsonaro “é, sim, uma pessoa que faz juízo ao título, porque tem serviços prestados ao Estado”. “Eu tenho certeza que fosse com o Lula, com as mesmas justificativas contrárias que eu teria, tenho certeza que passaria, porque eles atropelariam com a maioria”, completou o bolsonarista.

