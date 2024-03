Japão quer falar com Coreia do Norte, diz irmã de Kim Jong-un

Kim Yo-jong afirma que o Japão se tornará um alvo se “infringir a soberania da Coreia do Norte”

Kim Yo-jong (foto) é irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e uma das conselheiras mais próximas a ele Reprodução/KNCA

PODER360 25.mar.2024 (segunda-feira) – 4h01



Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse nesta 2ª feira (25.mar.2024) que o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, falou em diálogo entre os países. Ela é vice-diretora de departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

Em comunicado publicado na agência de notícia estatal norte-coreana KCNA, ela declarou que Kishida, há pouco tempo, “transmitiu a sua intenção de se encontrar pessoalmente com o presidente dos assuntos de Estado da República Popular Democrática” da Coreia do Norte. O premiê, segundo Kim Yo-jong, disse querer que esse encontro fosse realizado “o mais rapidamente possível”.

“A história das associação entre a Coreia do Norte e o Japão ensina que é impossível melhorar as relações bilaterais cheias de desconfiança e mal-entendidos apenas com uma ideia a apresentar em uma conferência”, disse Kim Yo-jong. “O que está claro é que quando o Japão infringir a soberania da Coreia do Norte, permanecendo obstinadamente hostil à ela, o 1º vai se tornar um alvo da 2ª, sendo considerado seu inimigo, nunca um amigo”, acrescentou.

“Se o Japão quiser verdadeiramente melhorar as relações bilaterais e contribuir para garantir a paz e a estabilidade regionais como vizinho próximo da Coreia do Norte, é necessário que tome uma decisão política para uma opção estratégica em conformidade com os seus interesses globais”, completou.

O Japão é aliado dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Juntos, os 3 países realizam periodicamente exercícios militares na região, o que é criticado pela Coreia do Norte.

Em 8 de fevereiro, Kim Jong-un prometeu que não manteria diálogo ou negociaria com a Coreia do Sul, a quem chamou de “inimigo número 1”. Disse que não hesitaria em usar todo o seu poderio militar para eliminar os inimigos, caso se sinta ameaçado.

Leia mais:

