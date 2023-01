Dino autoriza Força Nacional em Brasília diante de ‘ameaças contra democracia’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou ter assinado neste sábado, 7, portaria que autoriza a atuação da Força Nacional em Brasília diante de “ameaças veiculadas contra a democracia”. Segundo o ministro, que publicou a informação nas redes sociais, a unidade irá auxiliar nos “próximos dias” as forças federais de segurança que já atuam na capital federal.

“Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia”, escreveu há pouco o ministro.

Mais cedo, Dino já havia recorrido às redes sociais para comunicar que transmitiu orientações à Polícia Federal (PF) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre o que chamou de “suposta ‘guerra’ que impatriotas” planejam fazer em Brasília. Ele também teve conversas com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e com o ministro da Defesa, José Mucio, sobre o assunto.

“Sobre uma suposta ‘guerra’ que impatriotas dizem querer fazer em Brasília, já transmiti as orientações cabíveis à PF e PRF. E conversei com o governador Ibaneis e o ministro Múcio”, disse há pouco no Twitter. Circulam nas redes sociais o agendamento de atos em Brasília por aqueles que não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com incitação a ações golpistas, que falam em “tomada de poder”.

De acordo com o governo, a Força Nacional de Segurança Pública tem efetivo composto por bombeiros, policiais civis, militares e peritos, com atuação em 11 Estados na preservação da ordem pública, na segurança de pessoas e de patrimônio e em emergências e calamidades públicas.