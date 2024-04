1 de 1 Namorado de gêmea siamesa defende relação “Ela é super gostosa” – Foto: nullCarmen e Lupita Andrade, de 23 anos, são gêmeas siamesas que viralizaram na internet por compartilharem momentos da vida íntima. Agora, o namorado de uma delas decidiu usar as redes sociais para defender a relação. Ele aproveitou para rasgar elogios à companheira.

“Eu fiz uma apresentação de slides para você porque a minha namorada é épica, tão épica. Ela é super gostosa. Minha namorada é mais gostosa que a sua”, relatou Daniel McCormack, que está com Carmen há quatro anos, em vídeo publicado no TikTok.

Em outra publicação, Carmen contou que conheceu Daniel em um aplicativo de namoro. “Nunca tentei esconder o fato de ser gêmea siamesa, o que significa que recebi muitas mensagens de caras com fetiches. Eu sabia que ele era diferente dos outros, porque ele não começou com uma pergunta sobre minha condição”.

Daniel com as gêmeas siamesas O casal já discutiu sobre o noivado, mas quer morar junto primeiro. “Daniel e minha irmã se dão muito bem. É engraçado porque fico acordada até mais tarde que a Lupita, mas quando o Daniel vai dormir comigo, eu adormeço rápido – e ele fica conversando com ela”.

As gêmeas Carmen e Lupita são unidas pelo torso e compartilham a corrente sanguínea e os órgãos reprodutivos — quadro semelhante ao das irmãs Abby e Brittany Hensel.

