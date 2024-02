Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Bahia visita Extremo Sul e anuncia melhorias estruturais

Unidades de Atendimento em Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro realizaram encontro entre o diretor e equipes.

O Extremo Sul baiano recebeu a primeira visita, neste ano, do diretor de Administração e Finanças do Sebrae Bahia, Vitor Lopes, que se reuniu com o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, e equipe de colaboradores durante a manhã de sexta-feira (23).

Na pauta, foram apresentados dados sobre o potencial econômico da região e resultados dos trabalhos no último ano, bem como as demandas locais de atendimento e estruturais.

Em 2023, o Sebrae em Teixeira de Freitas recebeu a visita técnica da gerente da Unidade de Suporte e uma arquiteta para avaliação de um novo Ponto de Atendimento. Neste ano, o Sebrae completa 31 anos de implantação das suas atividades no município, em meio ao crescimento e desenvolvimento regional, e a busca atual é de que a estrutura física acompanhe também estas mudanças.

Aproveitando a oportunidade da visita à regional, o diretor Vitor Lopes conheceu as novas instalações e anunciou melhorias estruturais que impactarão os atendimentos em 2024. “É imprescindível que a estrutura, os processos, a tecnologia, a capacitação das pessoas também correspondam com a missão do Sebrae de ofertar o melhor atendimento ao cliente, ao micro e pequeno negócio”, justificou.

O diretor explicou, ainda, as principais mudanças de uma estrutura para a nova sede do Sebrae em Teixeira de Freitas. “Além de ter uma localização muito boa, possui uma área aproximada a 350 metros de construção, ainda conta com um amplo estacionamento e uma área livre muito importante, na qual poderemos fazer vários eventos. Haverá um auditório para comportar em torno de 150 pessoas, um espaço de coworking – estrutura em que parceiros e empresários poderão usufruir e compartilhar, e também salas para atendimento individual e personalizado”, explicou Lopes.

A data da inauguração deste novo ponto de atendimento ainda não foi divulgada, entretanto o prédio já está em reforma. Enquanto isso, os atendimentos permanecem na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3986, Centro.

De acordo com o diretor, para este ano, com o aniversário de implantação do Sebrae em maio, a cidade vai ganhar além dessa nova estrutura física. “Com a nossa visita, foi possível ver além de inovações estruturais. Pretendemos melhorar e capacitar ainda mais as equipes para prestar serviços cada vez melhores para o nosso público-alvo”, finalizou.

Por | Ascom Sebrae