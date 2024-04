Divertido, às vezes, e estressante, diz Musk sobre tensão com Moraes

Em entrevista para podcast, o dono do X (ex-Twitter) diz que sempre “haverá gente tentando manipular as informações”

Musk (foto) disse que sabia que “não seria um mar de rosas” quando comprou a rede social, em 2022 WikimediaCommons

O dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, comentou nesta 2ª feira (8.abr.2024) a tensão com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e disse que conflitos como esse são “divertido às vezes, outras vezes estressante”. Ele disse que sabia que “não seria um mar de rosas” quando comprou a rede social, em 2022.

“Estamos recebendo repetidamente essas demandas desse juiz, Alexandre, esse é o nome dele no Twitter, @alexandre, e elas são demandas para suspender contas imediatamente. Recebemos normalmente 2 horas para suspender as contas ou sofremos multas enormes. A última gota foi a demanda para suspender as contas de vários membros do parlamento e jornalistas importantes”, disse Musk ao podcast In Good Company with Nicolai Tangen.

O empresário disse ainda que a plataforma não pode informar usuários que a retirada das contas do ar é uma demanda de Moraes e “fingir” que seria por quebra das regras de uso. “Essa foi a última gota e dissemos não”, declarou.

Elon Musk também afirmou que “definitivamente haverá gente tentando manipular as informações e tentamos combater isso, tentamos ser o lugar mais exato no melhor das nossas habilidades, tentamos ser um mercado das ideias, propô-las, debatê-la”.

“Acho que até agora tá funcionando razoavelmente bem”, completou.

MUSK X MORAES Alexandre de Moraes determinou no domingo (7.abr) a inclusão do dono do X como investigado no inquérito das milícias digitais, protocolado em julho de 2021 e que investiga grupos por condutas contra a democracia.

O ministro também abriu um novo inquérito para apurar a conduta de Elon Musk. O magistrado quer que se investigue o crime de obstrução à Justiça, “inclusive em organização criminosa e em incitação ao crime”.

No sábado (6.abr), Elon Musk perguntou por que o ministro Alexandre de Moraes “exige tanta censura no Brasil”. O empresário respondeu uma publicação do ministro no X de 11 de janeiro.

O comentário de Musk veio na sequência de acusações feitas pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger na 4ª feira (3.abr). Segundo Shellenberger, o ministro tem “liderado um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”.

Os comentários críticos escalaram o tom e Musk disse que pensa em fechar o Twitter no Brasil e que divulgará as exigências de Moraes que violam leis. Ele também chamou o ministro de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”, dizendo que ele deveria “renunciar ou sofrer um impeachmant”.

TWITTER FILES BRAZIL Na 4ª feira (3.abr), o jornalista norte-americano Michael Shellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X no Brasil entre 2020 e 2022 falando sobre solicitações e ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários.

As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário brasileiro solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo.

Shellenberger criticou especificamente o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes criticando-o por “liderar um caso de ampla repressão da liberdade de expressão no Brasil”. Segundo ele, Moraes emitiu decisões pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que “ameaçam a democracia no Brasil” ao pedir intervenções em publicações de membros do Congresso Nacional e dados pessoais de contas –o que violaria as diretrizes da plataforma. Os autos dos processos mencionados no caso estão sob sigilo.

O caso foi batizado de “Twitter files – Brazil” em referência ao “Twitter files” originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro daquele ano.

À época, Musk entregou um material a jornalistas que indicavam como a rede social, nas eleições norte-americanas de 2020, colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo o filho do candidato à presidência do país Joe Biden.

Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mails que revelam, em certa medida, como o Twitter reagia a pedidos de governos para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo.

No caso brasileiro, Musk não foi indicado como a fonte que forneceu o material, no entanto, o empresário escalou críticas a Moraes durante alguns dias.

