DJ Gabriel do Borel e Rebecca esquentam noite de funk no carnaval carioca

O DJ foi um dos convidados da cantora para agitar o Carnaval do Futuro no NAU Cidades, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira de cinzas, dia 22, em Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. No evento, Rebecca também recebeu nomes como Pocah, Rennan da Penha e TZ da Coronel.

Cria do Borel, comunidade de onde vem o seu nome artístico, DJ Gabriel do Borel impressionou pelo look entregando muito estilo e carisma. O artista, que começou o ano embalando as principais passarelas de moda da França, adiantou ainda que trará muitas novidades após a folia.

“A Rebecca é uma artista incrível e empoderada. E estar aqui nessa dobradinha com ela, é muito bom, principalmente porque estamos representando o nosso funk, que é alegria, cultura e carnaval. E para além da folia, 2023 será um ano de muito trabalho e muitas novidades, que prometem elevar ainda mais o gênero e toda a alegria que ele nos traz”, afirmou DJ Gabriel.