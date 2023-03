Do mesmo time de vôlei, Fabi Claudino critica Key e defende Nicácio: “Respeito não existe!”

Após Fred Nicácio e Key Alves protagonizarem uma discussão acalorada dentro da Casa do Reencontro do BBB23, após o médico acusar a jogadora de vôlei, Gustavo e Cristian de racismo religioso e Key confrontar as acusações dando a entender que o colega de confinamento estaria tentando se promover em cima do assunto, o caso ganhou novas dimensões. A capitã do time de vôlei feminino de Osasco, mesmo clube que Key é contratada, Fabiana Claudino usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (23/3) para sair em defesa de Nicácio.

“Quantas vezes vimos e ouvimos que o BBB nada mais é do que reflexo da vida. Reflexo de uma sociedade doente, racista e que muitas vezes finge se importar com seus erros, mas na verdade, não está nem aí. Fred foi didático, firme e apontou onde sua dor vem doendo. A dor dele, da Tina, Aline, Sarah, Domitila, Alface, Camila, João e mais e mais pretos do BBB, é a dor de todos nós, povo preto”, começou a bicampeã olímpica de voleibol.

No texto, Fabi destaca a reação de Key durante a discussão com Nicácio e afirma que “empatia falta e respeito não existe!”.

“Ser racista e ainda por cima, fingir que não entendeu, respondendo com caras e bocas e ironia, é constatar que empatia falta e respeito não existe! E mais uma vez a sociedade vai ser conivente, em nome do entretenimento, que na verdade é racismo religioso ou racismo recreativo. O Entretenimento tem sido servir a cabeça do preto, como prato principal em um eterno jantar de chacota e humilhação”, declarou.

“Seguimos assim, todo mundo em cima do muro, ninguém fala nada e somos obrigados a nos calar diante da verdade que deve ser escondida. Nos ferem, nos marcam, nos humilham, nos matam… Dói… Não dá mais! E poupe o discurso de que é mimimi, mimi, mi to nem aí pra vocês que pensam assim!”, finalizou a atleta de voleibol, Fabi Claudino.

Entenda a discussãoA quarta-feira (22/03) foi marcada por uma grande discussão na Casa do Reencontro, do Big Brother Brasil. Fred Nicácio acusou Key Alves, Gustavo e Cristian de racismo religioso no reality show e afirmou que irá processá-los. A jogadora de vôlei não engoliu bem a declaração e confrontou o médico.

“Qual foi a sua intenção em trazer esse assunto de volta? Pra mim, a intenção que você teve agora foi totalmente outra. Eu não te chamaria aqui pra falar sobre isso. Você teve três semanas lá fora pra falar comigo”, disse Key Alves.

Na sequência, Tina entrou na discussão para defender Nicácio e esbravejou com Key quando a jogadora a chamou de garota. A modelo chegou a subir na mesa de sinuca no meio da confusão. Affair da jogadora no BBB, Gustavo também se meteu no assunto e também discutiu com Tina.

Em fevereiro, ainda dentro da casa, Cristian, Gustavo e Key conversavam sobre Fred Nicácio. O gaúcho disse ao casal que o médico estava parado em frente à cama, à noite, “fazendo os negócios dele”. A atleta do vôlei revelou medo após o relato de Cristian. Na época, a equipe de Nicácio repudiou as cenas e afirmou que a religião do brother estava sendo vista como “algo ruim”.

