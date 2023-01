Doce Mel empata e empurra o Vitória para a lanterna do Baianão

O Vitória segue em situação complicada no Campeonato Baiano. Neste domingo, o Doce Mel empatou por 1×1 com o Bahia de Feira, pela terceira rodada, e jogou o Leão para a lanterna do estadual.

O Doce Mel saiu atrás no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, com gol marcado por Deon, para o Bahia de Feira, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe da casa deixou tudo igual com Abadi. O empate foi o suficiente para tirar o Doce Mel da lanterna.

O time do interior igualou o Vitória em número de pontos, um cada, mas leva vantagem no critério desempate, já que possui saldo negativo de menos dois, contra menos cinco do rubro-negro.

Vitória e Doce Mel se enfrentam na próxima quinta-feira (26), no Barradão, em um confronto de equipes que tentam sair da zona de rebaixamento.

Itabuna volta à liderança

Na outra ponta da tabela, o Itabuna segue firme na liderança da competição. No sábado (21), o Dragão venceu o Barcelona, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, por 1×0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Cesinha.

O triunfo recolocou o Itabuna na liderança. A equipe soma os mesmos nove pontos do Bahia, mas leva vantagem no saldo de gols (5×4).

Também no sábado, o Jacuipense se recuperou no estadual. Depois de perder em casa para o Bahia, o Leão do Sisal venceu o Jacobinense, por 3×2. A partida foi disputada no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe. O Jacupa está na terceira colocação, com seis pontos.

Veja a classificação do Campeonato Baiano