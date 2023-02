Dois homens são mortos durante tiroteio no bairro de Tancredo Neves

Duas pessoas foram mortas a tiros durante um tiroteio ocorrido na Rua Santa Catarina, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na madrugada deste sábado (18).

O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionado no início da manhã para apurar o caso. As vítimas são dois homens ainda sem identificação formal.

Ainda pela manhã de hoje, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região, com o objetivo de manter a tranquilidade da população no local. Equipes da 23ª CIPM, com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Central, reforçaram o patrulhamento em todo o perímetro do bairro.

A autoria e motivação dos crimes são apuradas. Foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).