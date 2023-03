Dois traficantes são presos durante ação conjunta no sul da Bahia

Com o objetivo de coibir o tráfico de drogas da cidade de Gandu, no sul da Bahia, foi deflagrada uma ação conjunta da Delegacia Territorial e da 60ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Dois homens acabaram presos em flagrante com drogas e máquinas de jogos de azar.

Com um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara Criminal de Gandu, o primeiro alvo foi encontrado no bairro de Beira Rio. Ele comercializava drogas no momento da prisão. Foram encontrados no imóvel um revólver calibre 38, porções de maconha, crack e cocaína, balança R$ 827 e câmeras.

O preso foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A segunda ordem judicial foi cumprida em um bar do bairro Renovação I, contra um outro criminoso que também vendia drogas. Porções de entorpecentes e máquinas eletrônicas de jogo de azar também foram encontradas.