Dono da Louis Vuitton ganha US$ 11 bi em um dia após recorde de vendas

O francês Bernard Arnault, dono do grupo de artigos de luxo LVMH (que detém marcas como Louis Vuitton, Dior e Givenchy) e número 1 da lista de bilionários da Forbes, viu seu patrimônio aumentar em US$ 11 bilhões (R$ 54,4 bilhões) em apenas um dia, nesta quinta-feira (13/4), após resultados positivos obtidos pela empresa.

Arnault agora tem uma fortuna de US$ 233 bilhões (cerca de R$ 1,1 trilhão).

Na véspera, a Louis Vuitton anunciou que bateu seu recorde de vendas no primeiro trimestre deste ano: 21 bilhões de euros (R$ 114 bilhões). A quantia representa um aumento de 17% em relação ao valor obtido no mesmo período do ano passado. As ações da LVMH sobem mais de 5% nesta quinta.

No início do mês, a Forbes divulgou seu ranking anual de bilionários, liderado por Arnault, que deixou o dono do Twitter, Elon Musk, para trás, na segunda colocação. O terceiro maior bilionário do planeta é o fundador da Amazon, Jeff Bezos.