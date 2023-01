Bandidos furtam 30 mil litros de combustível do Aeroporto de Brasília

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil do DF (PCDF) por furtar combustíveis do Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com as investigações, os criminosos romperam o oleoduto — tubulação fechada utilizada para transportar petróleo e seus derivados — e subtraíram, aproximadamente, 30 mil litros de combustível em dois meses.

O grupo era investigado pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) e foi preso em Ceilândia. Os homens devem responder por furto qualificado e por integrarem associação criminosa.

Os criminosos romperam o oleoduto Osbra, que traz combustível de São Paulo para abastecer o Aeroporto Internacional de Brasília. A operação da PCDF teve como intuito evitar o desabastecimento após o furto dos criminosos.

Segundo os investigadores, é a primeira vez que este tipo de conduta é praticada no Distrito Federal e o prejuízo causado pelos iacusados é estimado em, aproximadamente, R$ 780 mil.

Os suspeitos utilizaram um galpão de fachada para ocultar o desvio dos combustíveis. Além disso, instalaram uma saída irregular dos produtos que eram subtraídos. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.