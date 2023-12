Dudu Camargo dá alfinetada no SBT após ter sido demitido da emissora

Cinco meses após ser demitido do SBT, Dudu Camargo está de casa nova. Agora, o apresentador faz parte da equipe da TV Meio Norte, do Piauí, e avaliou a estrutura do espaço onde comanda o MN 40º Graus Nacional.

“Sabe que eu não demoro muito para conhecer o ambiente. É trabalhando diariamente que você conhece. Já estou aqui há duas ou três semanas, e me surpreendeu positivamente em vários setores. Aqui eu vi um departamento comercial que trabalha, diferente de lá em São Paulo, que parece que nem existia departamento comercial”, começou ao ser questionado sobre como estava a “sua casa nova”.

Ele disse ainda que na TV Meio Norte, “o povo gosta do que faz” e se viram com o que têm disponível. “Admiro essa criatividade dos profissionais daqui, que às vezes não tem uma estrutura do eixo Rio/São Paulo, mas consegue fazer muito mais que quem está lá no eixo Rio/São Paulo. Eles conseguem fazer muito com pouco, usando a criatividade e a competência de cada um deles”, garantiu.

Dudu pontuou ainda que está feliz pelo novo emprego e por estar “no meio de pessoas iguais” a ele. “Eu, que já estive em televisão lá em São Paulo, [digo] que aqui é diferenciado”, finalizou.