Herdeiro da Globo é o responsável pelo inventário de Glória Maria

Glória Maria foi uma das maiores jornalistas da história da televisão brasileira, com mais de 50 anos de atuação na Globo. Nessas mais de cinco décadas, a apresentadora estabeleceu relação de proximidade com o alto escalão, tanto que, após sua partida, um importante nome da emissora está à frente da parte burocrática de seu inventário, como apurou a coluna LeoDias.

Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo, é quem está cuidando dos trâmites legais do inventário, do patrimônio e das finanças. Ele é um dos padrinhos das duas filhas de Glória, as adolescentes Maria e Laura, de 15 e 14 anos.

Roberto Marinho Neto

Roberto Marinho NetoDivulgação

90 – Glória Maria_1

Glória MariaTV Globo/Reprodução

25 – Glória Maria_2

A carioca foi uma voz potente contra o [email protected]/Instagram/Reprodução

25 – Glória Maria_1

Em entrevistas, Glória costumava dar lições de vida @gloriamariareal/Instagram/Reprodução

Glória Maria

Veja quantos países Glória Maria já visitou e para qual ela se mudariaReprodução/Instagram

Glória Maria_1

Glória [email protected]/Instagram/Reprodução

Na manhã de quinta-feira (2/2), logo após a morte de Glória, Roberto Marinho Neto esteve no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde a jornalista estava internada. Ele foi ao local acompanhado da ex-babá das filhas da apresentadora.

Inventário

O inventário é o processo em que todo o patrimônio é levantado de forma detalhada após a morte de uma pessoa, listando bens, como imóveis, carros, ações, direitos e dívidas, para que sejam divididos entre os herdeiros, seguindo as regras legais.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento, siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.