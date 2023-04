Dupla atira em ambulância, e paciente morre a caminho de hospital no ES

Dois homens atiraram contra uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e mataram um paciente, de 29 anos, que estava sendo transferido de hospital em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. O crime ocorreu na noite do último domingo, 9. Os socorristas conseguiram escapar dos tiros fugindo para um matagal e não foram feridos. Um suspeito foi preso. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima deu entrada no Hospital São Gabriel após ter sido baleada. O jovem havia relatado que trafegava com uma motocicleta pelo bairro Santa Cecília, no mesmo município, quando foi abordado por dois homens que atiraram contra a vítima. Por volta das 23 horas, o Samu iria transferir o paciente para um hospital em Colatina. Durante o trajeto, dois homens que estavam em uma moto efetuaram diversos disparos contra a ambulância. O motorista freou o veículo para passar em um quebra-molas, quando os suspeitos atiraram contra os pneus dianteiros da ambulância. Neste momento, a equipe fugiu para um matagal com a vítima. Os suspeitos procuraram pela vítima, mas não encontraram e fugiram. Pouco tempo depois, a Polícia Militar (PM) localizou o veículo na beira da pista, sem ninguém dentro dela. Os agentes conseguiram localizar a equipe e o corpo da vítima próximo do asfalto.

Os socorristas informaram os agentes que paciente estava em estado grave e morreu por conta da falta de medicamentos. A polícia informou que, a princípio, a vítima não foi atingida por outro disparo. Os policiais iniciaram a busca pelos suspeitos. Um deles foi encontrado no bairro Vila Comboni, nas proximidades do Fórum Municipal. Segundo a polícia, ele confessou o crime e informou onde a moto utilizada no crime foi abandonada e também a localização do comparsa. No entanto, os agentes não conseguiram localizar o suspeito e nem o veículo. O detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foi autuado pelo crime de homicídio por motivo fútil. O caso segue sendo investigado.