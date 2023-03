Dupla envolvida na morte do pai de atriz da Globo é condenada por júri

O Tribunal do Júri de Campo Largo, no Paraná, condenou, nesta terça-feira (14/3), Jaqueline Braz dos Reis e Jonas da Silva pelo envolvimento na morte do cabo Paulo Marco Chaniuk, da Polícia Militar (PM), em 2018. O PM foi encontrado carbonizado dentro de um carro na PR-423, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele era pai da atriz Caroline Dallarosa. A dupla foi ligada ao crime.

Jaqueline foi condenada a 13 anos de prisão, inicialmente em regime fechado por homicídio qualificado por motivo fútil e pela destruição do cadáver. Já Jonas, que é réu confesso, foi condenado à pena mínima de 1 ano em regime aberto com prestação de serviços à comunidade pelo crime de destruição de cadáver.

