E as “viúvas” de Jorge Jesus já subiram a hashtag #ForaSampaoli

Na estreia de Jorge Sampaoli, o Flamengo era favoritíssimo contra o Ñublense, mas a torcida do Flamengo fez uma presepada antes mesmo de a bola começar a rolar.

Quando os flamenguistas viram que o time estava escalado com três zagueiros, subiram a hashtag, que logo chegou ao trend top no Twitter. Alguns atribuíram o movimento a torcedores rivais, mas, pelo volume de postagens que alcançou – e pelos comentários próprios de “viúvas de Jorge Jesus – não há dúvida de que foi uma manifestação genuína.

Quando o Flamengo foi construindo a vitória folgada sobre o adversário chileno, a hashtag foi perdendo força nas redes.

E como foi que o Flamengo de Sampaoli se comportou? Para início de conversa, o esquema de três zagueiros não atrapalhou em nada.

Mas pelo menos uma coisa nos chamou a atenção na escolha dos titulares: Sampaoli colocou Marinho e Vidal como titulares, algo que os seus antecessores só utilizava quando estava poupando titulares.

Vidal pareceu meio fora de ritmo, mas Marinho jogou bem. Marinho, para quem não se lembra, viveu o seu melhor momento no Santos exatamente sob o comando de Sampaoli.

Marinho deu duas assistências para o artilheiro Pedro marcar duas vezes. Podemos deduzir, então, que tudo e uma questão de confiança.

E o próprio Sampaoli ainda precisa conquistar a confiança da torcida Rubro-negra.

