A semana começou com uma pressão monstruosa em cima do técnico Cuca, do Corinthians. Duas informações que surgiram na mídia nesta segunda-feira (24/4) “brigaram” entre si e causaram furor.

Na primeira, como publicamos aqui, o ex-jogador Vampeta disse na Jovem Pan que Cuca estava propenso a rescindir seu contrato, quatro dias depois de assumir o Corinthians.

Veio uma espécie de desmentido, anunciado pelo jornalista Benjamin Back, o Benja, ex-SBT, que publicou no Twitter: “Falei agora com o Eduardo Uram, empresário do Cuca, ele me disse que não procede que o Cuca pediu para sair do Corinthians!”

Some-se a isto a rebelião das atletas do time feminino do Corinthians e a ameaça do banco BMG, patrocinador do clube, que soltou uma nota de repúdio à presença do técnico no Timão.

Difícil saber se Cuca resistirá. A menos que faça uma campanha irretocavelmente reabilitadora no Corinthians, diria que a carreira dele está por um fio. Se cair, provavelmente será uma queda definitiva. Nunca mais vai ter condições de trabalhar em lugar algum.

A propósito disso, um leitor da coluna, tão logo publicamos a ameaça do Banco BMG, fez um questionamento intrigante nas redes sociais: “Por que o BMG nunca se incomodou com a presenças de Cuca no Atlético-MG?”

Isso porque o banco também patrocinou o Galo entre 2010 e 2014, e o time foi campeão da Libertadores em 2013. Advinha quem era o treinador?

E já que estamos falando em “passar pano em estuprador”, a coluna Futebol Etc resolveu consultar o aplicativo GPTopen, de Inteligência Artificial, para perguntar sobre a participação de Cuca como comentarista do Grupo Globo, durante a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Eis a resposta:

“Cuca é um ex-jogador e técnico de futebol brasileiro que também atuou como comentarista esportivo durante a Copa do Mundo de 2018 pela Rede Globo de Televisão. Cuca trouxe sua vasta experiência como jogador e técnico para as transmissões, analisando jogadas, táticas e estratégias utilizadas pelas equipes em campo. Além de comentar as partidas, Cuca também participou de programas de análise pré e pós-jogo, compartilhando sua opinião sobre os desafios enfrentados pelos jogadores e equipes durante a competição”.

Vocês entenderam? Eu também não.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!