A economia da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre deste ano. De acordo com números oficiais divulgados nesta quinta-feira, dia 17, o PIB (Produto Interno Bruto) do país cresceu em 0,9% trimestre a trimestre. O anúncio foi feito pelo ONE (Escritório Nacional de Estatísticas) em um comunicado.

No segundo trimestre de 2024, a economia da China já tinha crescido abaixo das expectativas: 4,7%. De acordo com o ONE, no entanto, a economia segue “estável” e com “progresso”, “apresentando aumento constante de produção e demandas, emprego e preços geralmente estáveis”.

Segundo o comunicado, fatores positivos que estão promovendo a melhora da economia estão sendo acumulados. “Em setembro, a maioria dos indicadores de produção e demanda melhoraram e a expectativa de mercado foi impulsionada”, afirmou o escritório.

O post Economia da China cresce 4,6% no terceiro trimestre de 2024 apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.